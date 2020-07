DJ MARKET TALK: Retoma dos procedimentos médicos impulsiona J&J

(DJ Bolsa)-- Os executivos da Johnson & Johnson reportaram que os procedimentos cirúrgicos recuperaram para 85% a 90% dos níveis pré-Covid-19, uma notícia positiva para o segmento de dispositivos médicos da empresa. Analistas da SVB Leerink dizem que uma parte dessa recuperação poderá representar a retoma dos procedimentos acumulados durante a crise, implicando que os volumes poderão voltar a cair. Os executivos da J&J antecipam que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

