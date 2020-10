DJ MARKET TALK: Retoma dos voos transatlânticos é fundamental para IAG

(DJ Bolsa)-- A IAG não espera voltar equilibrar os cash flows líquidos das atividades operacionais no quarto trimestre, uma vez que as reservas estabilizaram após a reintrodução das medidas de quarentena em algumas economias da Europa, disse a Davy Research. Embora a IAG tenha publicado um trading update onde assinala um prejuízo de EUR1,3 mil milhões no terceiro trimestre, bem como a queda da capacidade no quarto trimestre para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

