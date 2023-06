DJ MARKET TALK: Retorno da dívida de mercados desenvolvidos positivo no 2S

(DJ Bolsa)-- Os retornos das obrigações na primeira metade do ano têm sido positivos nos mercados desenvolvidos, com a exceção do Reino Unido, e devem continuar no segundo semestre também, dizem analistas do J.P.Morgan numa nota. "Olhando para o futuro, ainda prevemos retornos positivos das obrigações [nos mercados desenvolvidos] com a expectativa do fim dos ciclos de restrição a gerar um forte desempenho no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.