DJ MARKET TALK: Retornos da BP salvam resultados fracos do segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O aumento do dividendo da BP e uma recompra acima do esperado devem ser encarados positivamente pelos investidores, uma vez que os resultados do segundo trimestre foram fracos, escreve o analista do RBC Capital Markets Biraj Borkhataria numa nota de research. A petrolífera registou um lucro líquido abaixo das estimativas do RBC, de $2,6 mil milhões contra $3,3 mil milhões, mas o aumento de 10% do dividendo terá superado as estimativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.