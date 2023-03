DJ MARKET TALK: Retornos da Shell apelativos, preços do petróleo suportam outlook

(DJ Bolsa)-- A Shell tem retornos atrativos para os investidores e os preços do petróleo continuam a suportar o outlook de médio prazo, refere a AlphaValue, ao rever em alta a recomendação das ações para adicionar face a reduzir. Apesar do aumento do investimento a empresa deve ser capaz de alcançar os compromissos de retornos aos investidores devido ao forte outlook para o cash flow operacional, refere a AlphaValue. A Shell ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.