DJ MARKET TALK: Retornos da Tesco impulsionados por estratégia de crescimento

(DJ Bolsa)-- O foco estratégico da Tesco no crescimento do negócio de retalho, entregando ao mesmo tempo retornos aos acionistas, revela que o grupo tem uma tese de investimento equilibrada, referem os analistas Clive Black e Darren Shirley, da Shore Capital, numa nota. A retalhista alimentar britânica líder em quota de mercado está a aumentar cuidadosamente os lucros ao comprar direitos de utilização de supermercados atrativos,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.