DJ MARKET TALK: Retornos de 2022 da Glencore falharam previsões

(DJ Bolsa)-- Os resultados de 2022 da Glencore ficaram ligeiramente aquém das expectativas com retornos de capital mais baixos do que o esperado, mas a redução do working capital deve levar a retornos de capital mais elevados em meados do ano, diz o RBC Capital Markets. A empresa declarou $7,1 mil milhões em retornos -- aquém dos $9 mil milhões que a redução da dívida líquida implicava e refletindo as provisõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.