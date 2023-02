DJ MARKET TALK: Retornos mais elevados aos acionistas da BP é uma surpresa positiva

(DJ Bolsa)-- A BP reportou um EBIT do quarto trimestre em linha com o previsto e um lucro líquido ligeiramente abaixo do esperado, mas o aumento dos retornos é uma surpresa agradável, diz o RBC Capital Markets. A gigante energética aumentou o dividendo em 10% para 6,61 cêntimos por ação, depois de uma subida de há apenas dois trimestres, e aumentou o próximo programa de recompra de ações trimestral para $2,75 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.