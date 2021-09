DJ MARKET TALK: Reunião do BCE deve focar-se no aumento da inflação

(DJ Bolsa)-- As perspetivas de inflação e o ajustamento do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, devem ser os temas centrais da reunião do Banco Central Europeu, depois de os membros mais hawkish do conselho de governadores terem mencionado recentemente riscos sobre a inflação, diz o Danske Bank. O banco espera que o BCE reduza as compras do PEPP no 4T para os níveis registados em janeiro e fevereiro de EUR60 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

