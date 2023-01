DJ MARKET TALK: Reunião do BCE é mais sobre sinais para o futuro do que o presente

(DJ Bolsa)--A próxima reunião do Banco Central Europeu a 2 de fevereiro é menos sobre a decisão política imediata -- o aumento de 50 pontos base da taxa de juro parece um cenário quase garantido -- e mais sobre os sinais para março e depois disso, disse Jamie Searle, estratega de taxas do Citi. "A grande questão para 2 de fevereiro é saber que tipo de compromisso pode ser feito para 50 pontos base em março"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.