DJ MARKET TALK: Reunião do BCE pode inclinar-se para tom dovish

(DJ Bolsa)-- A recente surpresa em baixa na inflação principal e inflação subjacente, bem como a acumulação de sinais da desaceleração do ímpeto do crescimento, vão ambos influenciar a postura do conselho de governadores do Banco Central Europeu esta semana, diz Max Kitson, estratega de taxas do Barclays, numa nota. "Na generalidade, embora um resultado hawkish não possa ser descartado, vemos ainda assim ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.