DJ MARKET TALK: Reunião do BCE recorda que descontos de cortes de taxas são excessivos

(DJ Bolsa)-- A reunião de dezembro do Banco Central Europeu parece ter servido para lembrar que o mercado está a antecipar-se nos descontos dos cortes das taxas de juro, refere Jamie Searle, estratega de taxas do Citi Research, numa nota. "Contudo, faltou peso à resposta tendo em conta a avalanche bullish das últimas semanas", refere. A reunião de quinta-feira do BCE reforça a perspetiva do BCE de que a margem para mais subidas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.