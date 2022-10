DJ MARKET TALK: Revisão da Fitch a Itália em novembro é risco importante

(DJ Bolsa)-- A revisão agendada ao rating de Itália vai acontecer a 21 de outubro pela S&P Global Ratings, mas Aman Bansal, estratega do Citi, considera que a revisão da Fitch Ratings a 18 de novembro é um risco maior. "A Fitch já mostrou no passado ser mais sensível a um elevado fardo de dívida e ainda assim tem uma classificação para Itália um patamar acima da Moody's", diz Bansal numa nota. Bansal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.