DJ MARKET TALK: Revisão das previsões do Commerzbank já estava descontada

(DJ Bolsa)-- Embora o Commerzbank tenha aumentado a previsão anual da margem financeira, o aumento já se refletiu no consenso e ainda implica uma queda significativa no quarto trimestre, após ter atingido o pico no trimestre anterior, afirma o analista do UBS Mate Nemes. O lucro antes de impostos do banco alemão, de EUR1,11 mil milhões no terceiro trimestre, ficou 15% acima do consenso, enquanto a receita e a margem financeira também ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.