DJ MARKET TALK: Revisão de Itália pela Fitch deve ser maior desafio do que pela Moody's

(DJ Bolsa)-- A revisão do rating de Itália pela Fitch Ratings a 12 de maio pode ser um maior risco do que a revisão da Moody's Investors Service a 19 de maio, escrevem os estrategas de taxas do Citi, numa nota. Os estrategas não esperam qualquer alteração do outlook negativo e rating "Baa3" da Moody's. "Em vez disso, vemos um maior risco com a revisão da Fitch do rating BBB estável de Itália, na ...