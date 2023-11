DJ MARKET TALK: Revisão de Itália pela Fitch é teste da procura por BTP

(DJ Bolsa)-- A revisão do rating de Itália pela Fitch Ratings no dia 10 de novembro vai testar o apetite pelas obrigações soberanas italianas, ou BTP, depois da recente redução do spread, dizem os estrategas de taxas do Société Générale numa nota. "Os spreads do país diminuíram, mas os riscos permanecem", dizem os estrategas, apontando para os riscos orçamentais de Itália. Os spreads ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.