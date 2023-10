DJ MARKET TALK: Revisão do rating de Itália pela S&P pode passar por corte do outlook

(DJ Bolsa)-- Uma alteração do outlok de Itália para negativo face a estável pela S&P Global Ratings na revisão de 20 de outubro "pode aumentar o desconto de um risco idiossincrático representar uma nova contrariedade" para as obrigações italianas, ou BTP, referem Rohan Khanna e Max Kitson, estrategas de taxas do Barclays Research, numa nota. A S&P tem um rating de BBB sobre Itália. As BTP têm negociado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.