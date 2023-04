DJ MARKET TALK: Revisão dos dados do retalho pode pressionar PIB dos EUA

(DJ Bolsa)-- As revisões recentes aos dados subjacentes do retalho dos EUA, que revelaram um crescimento substancialmente mais baixo em janeiro e fevereiro, devem pressionar o crescimento do PIB do primeiro trimestre mais do que o previsto pelo consenso, referem economistas do Wells Fargo numa nota. O crescimento do PIB no primeiro trimestre, a ser publicado na quinta-feira, deve ter sido de 2% em termos anualizados, de acordo com uma previsão de consenso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.