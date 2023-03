DJ MARKET TALK: Revisão dos PMI da Zona Euro pode indicar recuperação apenas temporária

(DJ Bolsa)-- A revisão em baixa dos PMI da Zona Euro em fevereiro não altera a mensagem geral de que a economia do bloco está a provar ser mais resiliente ao choque da energia do que a maioria dos analistas pensava no verão de 2022, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. O PMI compósito da Zona Euro subiu em fevereiro para 52,0 pontos, abaixo da estimativa inicial de 52,3 pontos, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.