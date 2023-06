DJ MARKET TALK: Riksbank deve subir taxas em 25 pontos base

(DJ Bolsa)-- O Riksbank vai anunciar a decisão de política monetária na quinta-feira e os analistas do Swedbank preveem que o banco central aumente a taxa de juro em 25 pontos base para 3,75% e sinalize outro aumento no outono. O Swedbank também prevê que o Riksbank acelere as vendas de obrigações do governo em 50% para SEK5,25 mil milhões por mês, face aos atuais SEK3,5 mil milhões. "A inflação alta,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.