DJ MARKET TALK: Rio Tinto corta dívida acima do esperado

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto "está essencialmente livre de dívida", tendo reportado uma dívida líquida de apenas $664 milhões no final de dezembro, melhor do que as expectativas do mercado, diz o Citi. O banco diz que os resultados de 2020 da Rio Tinto são sólidos, dizendo que o Ebitda subjacente teve uma superação modesta face às próprias expectativas do consenso. "Esperamos que o mercado reaja positivamente ...

