DJ MARKET TALK: Rio Tinto deve reduzir produção australiana e apostar na Guiné

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto poderá dar prioridade ao projeto de minério de ferro de Simandou na Guiné relativamente ao capex de substituição das suas operações australianas, dizem os analistas da Liberum Ben Davis, Tom Price e Yuen Low, numa nota. Embora a Rio Tinto tenha dito na quarta-feira que chegou a acordo para formar uma joint venture com a China Baowu para desenvolver uma nova operação na Austrália, os analistas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone