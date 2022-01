DJ MARKET TALK: Rio Tinto deve ter bom desempenho no curto prazo

(DJ Bolsa)-- As recentes subidas do preço das ações da Rio Tinto -- mais de 10% já este ano -- podem ser atribuídas sobretudo à robustez dos preços do minério de ferro, diz a Jefferies. As ações da mineira também tiveram um desempenho fraco no segundo semestre de 2021 e provavelmente também estão a beneficiar dos fluxos de saída da BHP em Londres, uma vez que a rival se prepara para deixar o FTSE,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

