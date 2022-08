DJ MARKET TALK: Rio Tinto não vê ESG de Simandou como um desafio chave

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto parece imperturbada pelos receios de que o desenvolvimento de minério de ferro de Simandou, na Guiné, possa penalizar as suas credenciais de ESG. Numa conversa com analistas, o CFO Peter Cunningham estava muito confiante no importante projeto de minério de ferro, dizem os analistas da Macquarie, numa nota. "A Rio não vê o desempenho ESG em Simandou como um desafio importante para a empresa e acredita que pode ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

