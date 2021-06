DJ MARKET TALK: Rio Tinto pode cair juntamente com preços do minério de ferro

(DJ Bolsa)-- O UBS cortou a recomendação da mineira Rio Tinto para vender face a neutral perante as contrariedades que os preços das commodities enfrentam. A corretora prevê que os preços de minério de ferro desçam para $65 por tonelada face a $214/tonelada. O cash flow e dividendos da empresa "não são sustentáveis já que esperamos que o preço do minério de ferro caia [mais de] 50%" nos pró... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

