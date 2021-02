DJ MARKET TALK: Rio Tinto pode ter receio de gastar demasiado dinheiro

(DJ Bolsa)-- Há uma grande diferença nas previsões dos analistas sobre exatamente quanto dinheiro é que a Rio Tinto vai prometer aos acionistas quando apresentar os resultados anuais a 17 de fevereiro. A mineira, que tem estado a beneficiar com uma subida dos preços do minério de ferro para um máximo de nove anos, pode apresentar um dividendo para o total do ano entre $3,70-$6,17/ação, de acordo com o consenso da Vuma.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

