DJ MARKET TALK: Riqueza global deve subir nos próximos cinco anos

(DJ Bolsa)-- A riqueza global vai aumentar 38% ao longo dos próximos cinco anos, atingindo os $629 biliões até 2027, de acordo com as projeções do Global Wealth Report do Credit Suisse e UBS. Uma percentagem das economias de rendimentos médios deve subir para 30% face a 25%, diz o relatório. O relatório espera que 268 milhões de adultos se juntem à classe média global até 2027.