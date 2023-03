DJ MARKET TALK: Risco de a inflação britânica subir mais do que o esperado persiste

(DJ Bolsa)-- Os dados mais recentes da inflação do Reino Unido foram robustos na ordem dos 10,4% em fevereiro comparando com 10,1% anteriormente, o que mostra o que o risco de a inflação subir mais do que o esperado persiste, diz Bruna Skarica, economista do Morgan Stanley, numa nota. "Os dados da inflação desta quarta-feira mostram que os riscos estão claramente inclinados para cima, especialmente na ausência de uma abrandamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.