DJ MARKET TALK: Risco de espiral de salários e inflação persistente - Lagarde

(DJ Bolsa)-- Quanto mais tempo a inflação permanecer acima do alvo, maior será o risco de espirais de salários e preços ou desancoragem das expectativas de inflação, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Até agora, os trabalhadores viram grandes quedas nos salários reais, o que está a desencadear um processo sustentado de recuperação salarial enquanto tentam recuperar das perdas,...