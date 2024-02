DJ MARKET TALK: Risco de recessão na Alemanha aumenta - IMK

(DJ Bolsa)-- A probabilidade de a Alemanha entrar em recessão nos próximos três meses cresceu face a um nível já elevado, de acordo com o Macroeconomic Policy Institute, ou IMK, uma organização de research económico. O indicador do IMK revela que, para o período entre fevereiro e abril, a probabilidade de uma recessão está nos 61,7%, face a 56,8% em janeiro nos três meses seguintes. O aumento está a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.