DJ MARKET TALK: Risco de recessão não está refletido nos spreads de crédito europeus

(DJ Bolsa)-- Os investidores de crédito não contabilizaram o risco de uma recessão nos spreads de crédito empresarial europeus, diz o estratega de crédito do UniCredit Research Stefan Kolek, numa nota. Os prémios de risco de crédito têm subido ligeiramente, mas continuam perto dos níveis baixos registados na primavera de 2022, diz Kolek. "Além disso, a curva do crédito empresarial high yield acentuou-se,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.