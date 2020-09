DJ MARKET TALK: Risco de subida da inflação é o mais elevado em décadas

(DJ Bolsa)-- Após várias décadas de inflação baixa, Jim Leaviss, diretor de investimento da M&G Public Fixed Income, diz que "podemos estar num ponto de viragem". Falando no Bond Vigilantes Virtual Forum da gestora de ativos, Leaviss diz que o risco de subida da inflação no futuro nunca esteve tão elevado. Os investidores teriam perdido dinheiro ao apostar num retorno à inflação dos anos anteriores,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

