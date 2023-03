DJ MARKET TALK: Risco para pico da taxa do BCE é descendente

(DJ Bolsa)-- A abordagem cautelosa do Banco Central Europeu gera riscos descendentes para a previsão do Nordea de mais uma subida de 50 pontos base em maio e outra de 25 pontos base em junho, dizem o analista-chefe Jan von Gerich e a analista sénior Tuuli Koivu numa nota. "Contudo, especialmente com as atuais condições de incerteza no mercado, é natural que o BCE evite sinalizar quais serão as próximas decisões", ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.