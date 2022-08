DJ MARKET TALK: Riscos apontam para a inflação britânica atingir pico de 12,5% em outubro

(DJ Bolsa)-- A perspetiva de uma maior subida dos preços das utilities do Reino Unido em outubro e no primeiro semestre de 2023 significa que os riscos para a previsão da Capital Economics de uma subida da inflação para um pico de 12,5% em outubro, face ao máximo de 40 anos de junho de 9,4%, estão com uma inclinação ascendente. "Isto aumenta o risco de um maior e mais duradouro aperto dos rendimentos reais das famí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone