DJ MARKET TALK: Riscos da BMW ofuscam vários fatores de robustez

(DJ Bolsa)-- A BMW acarreta risco apesar dos muitos fatores de robustez, dizem analistas do Citi numa nota. "A BMW é uma boa empresa, monetiza uma marca muito forte com margens EBIT recorde", dizem os analistas. Mas a fabricante alemã tem muita exposição a atividades de financiamento e leasing e está vulnerável a preços mais fracos e ao mix de vendas, diz o Citi. Apesar de a BMW liderar o setor com um alvo de 15% de penetraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.