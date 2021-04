DJ MARKET TALK: Riscos de curto prazo para a Zona Euro ainda são negativos

(DJ Bolsa)-- Apesar de a economia dos EUA já estar a recuperar e o Reino Unido parecer preparado para segui-la, os riscos de curto prazo para a Zona Euro ainda são negativos, diz o Berenberg. O banco alemão prevê que o PIB da zona do euro cresça 1,8% no segundo trimestre depois de uma queda prevista de 1,6% no primeiro trimestre, face ao ganho previsto de 2,8% nos EUA e à subida de 5,0% no Reino Unido no segundo trimestre. Contudo, o ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

