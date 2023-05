DJ MARKET TALK: Riscos de recessão no curto prazo no Reino Unido desaparecem

(DJ Bolsa)-- A contração de 0,3% da economia do Reino Unido em março foi inesperada, provocada por uma fragilidade num conjunto de setores, mas a queda dos preços do gás e um mercado laboral resiliente sugerem que o risco de uma recessão no curto prazo diminuiu, diz James Smith, economista para mercados desenvolvidos do ING, numa nota. Pode atribuir-se algum do baixo desempenho ao clima desfavorável. Mas em outros setores, a queda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.