DJ MARKET TALK: Riscos de recessão sobem na Zona Euro após BCE apresentar planos

(DJ Bolsa)-- Existe uma probabilidade de 60% de a Zona Euro entrar em recessão na segunda metade de 2023 após o Banco Central Europeu ter apresentado planos para aumentar as taxas de juro pela primeira vez em mais de uma década, refere Hetal Mehta, economista sénior para a Europa da Legal & General Investment Management numa nota. "O BCE está numa posição desafiante, com uma inflação extremamente elevada, o crescimento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone