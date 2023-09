DJ MARKET TALK: Riscos de recessão sugerem que BCE não vai voltar a subir taxas

(DJ Bolsa)-- Com a economia da Zona Euro à beira de uma recessão, o BCE não deve prolongar o ciclo de subidas das taxas de juro, diz Hussain Mehdi, estratega da HSBC Asset Management. O BCE aumentou novamente as taxas de referência, elevando a taxa de depósito para 4,0%. Mas as previsões internas do banco central também desceram significativamente o outlook para 2023, 2024 e 2025, apontando para os efeitos penalizadores da sua pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.