DJ MARKET TALK: Ritmo das compras de obrigações do BCE deve manter-se no 3T

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve manter o ritmo atual de compra de ativos no terceiro trimestre, o que significa 80 mil milhões de euros por mês sob o Programa de Compra de Emergência Pandémica e EUR20 mil milhões por mês sob o programa de compra de ativos regular, disse Konstantin Veit, gestor de portefólio da Pimco. Porém, o BCE pode decidir sinalizar um ritmo de compra de PEPP um pouco mais baixo devido a questõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone