DJ MARKET TALK: Ritmo de queda do dólar em novembro parece surpreendente

(DJ Bolsa)-- O dólar caiu de forma constante ao longo de novembro, um movimento que ocorreu de forma "mais rápida e mais clara" do que o esperado, disse Brian Daingerfield, chefe de estratégia FX do G10 na NatWest Markets. "Tanto para a fragilidade do dólar em novembro como para a recuperação dos Treasurys dos EUA, questionamo-nos se o movimento foi demasiado rápido, mesmo que combine com a forma como vemos 2024 eventualmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.