DJ MARKET TALK: Robustez da indústria alemã não deve impedir recessão

(DJ Bolsa)-- A produção industrial alemã recuperou fortemente em janeiro, mas a fragilidade do consumo privado deve contrariar estes ganhos e levar a economia para uma recessão, diz a economista sénior para a Europa da Capital Economics Franziska Palmas numa nota. A indústria alemã está a mostrar ser mais resiliente do que o esperado, tendo em conta a gravidade da crise energética, embora o ganho de janeiro também ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.