DJ MARKET TALK: Robustez da transmissão da política do BCE está a surpreender

(DJ Bolsa)-- A robustez da transmissão da política monetária do Banco Central Europeu tem sido surpreendente, de acordo com o membro do conselho de governadores Pablo Hernandez de Cos. Se isto continuar, pode levar a um crescimento mais baixo, disse o responsável num discurso em Madrid na quarta-feira. Mas com o atual nível elevado de incerteza, os responsáveis políticos precisam de continuar vigilantes para conseguirem evitar tanto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.