DJ MARKET TALK: Robustez das vendas a retalho dos EUA deve ser de curta duração

(DJ Bolsa)-- O disparo das vendas a retalho dos EUA de janeiro não deve ser o início de uma recuperação sustentada do consumo, referem os economistas da Oxford Economics Oren Klachkin e Ryan Sweet numa nota. A robustez de janeiro vai impulsionar o consumo no total do primeiro trimestre, mas o arrefecimento do crescimento dos empregos e salários vai penalizar a disposição dos consumidores para gastar nos próximos meses, referem.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.