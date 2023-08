DJ MARKET TALK: Robustez do dólar atingiu riqueza global das famílias em 2022

DJ Bolsa)-- A riqueza global líquida das famílias caiu em 2022 pela primeira vez desde a crise financeira de 2008, atingida pela robustez do dólar dos EUA, de acordo com o Global Wealth Report realizado pelo Credit Suisse e UBS. O relatório engloba as estimativas para a riqueza de 5,4 mil milhões de adultos em aproximadamente 200 mercados. Em termos nominais atuais do dólar dos EUA, a riqueza total líquida das famílias caiu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.