DJ MARKET TALK: Robustez dos EUA não afasta riscos de recessão

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA começou o ano de forma robusta, com dados acima do esperado do emprego, das vendas a retalho, da produção industrial e mesmo do setor imobiliário, diz Bob Schwartz, economista sénior da Oxford Economics, numa nota. Os dados, que surgiram após dois meses de fragilidade no final de 2022, levaram a uma reavaliação generalizada das perspetivas económicas e dos mercados financeiros, diz. Contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.