DJ MARKET TALK: Robustez industrial de Itália traz riscos ascendentes

(DJ Bolsa)--A subida da produção industrial de Itália de 1,8% em cadeia em abril, que foi melhor do que o esperado, sugere uma aceleração acima do previsto da economia no 2T, diz Paolo Pizzoli, economista sénior de do ING. "A indústria parece confirmar ser um forte motor de crescimento do PIB no 2T, possivelmente em combinação com os serviços, que vai beneficiar da contínua aceleração das reaberturas ...

