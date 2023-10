DJ MARKET TALK: Roche continua a batalhar após atualização pouco impressionante

(DJ Bolsa)-- A atualização das vendas do terceiro trimestre da Roche Holding foi dececionante e o consenso de estimativas para os resultados ainda parece elevado tanto para este ano como para o próximo, diz Emmanuel Papadakis, analista do Deutsche Bank Research, numa nota de research. Há poucas razões para acreditar que o fraco desempenho das ações da farmacêutica vai reverter dentro de pouco tempo, e as atualizaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.