DJ MARKET TALK: Rússia suspende fornecimento de gás à Polónia, rota para a Alemanha

(DJ Bolsa)-- A decisão da Rússia de suspender o fornecimento de gás para a Polónia a e Bulgária deve afetar gasodutos para outros países europeus, mas a extensa rede de gasodutos na Europa pode ajudar a encontrar rotas alternativas. O gasoduto Mallnow na Polónia é um importante ponto de acesso da Alemanha ao gás da Rússia. Contudo, os fluxos nesse gasoduto já eram reduzidos. A Alemanha também recebe gá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone