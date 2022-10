DJ MARKET TALK: Saída da China da Covid-19 não vai resolver disrupção económica

(DJ Bolsa)-- Evidências de outros países sugerem que a China pode atravessar uma vaga disruptiva de infeções por Covid-19 se e quando reabrir, disseram economistas do Standard Chartered numa nota. A Austrália enfrentou três vagas significativas de infeções depois de aliviar os controlos no final de 2021, enquanto o Japão viu os casos subirem acentuadamente no início deste ano, quando relaxou a postura em relaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.